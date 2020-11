Campagne de vaccination : l’offre de service des collectivités

Santé

Publié le 25/11/2020 • Par Isabelle Raynaud

Alors que les vaccins contre le Covid pourraient être disponibles d'ici la fin de l'année, la campagne vaccinale doit être préparée. Les collectivités locales veulent prendre leur part et l'ont fait savoir dans un courrier au gouvernement.

Lors de son allocution télévisée, le 24 novembre, Emmanuel Macron a annoncé que la campagne de vaccination contre le Covid-19 commencerait dès que les vaccins seraient autorisés par les autorités sanitaires. La campagne pourrait ainsi démarrer « fin décembre ou début janvier ». Pour l’heure, aucun vaccin n’a dépassé la phase 3 des tests et ne peut donc être soumis à l’approbation des autorités sanitaires des Etats.

« Les autorités sanitaires, avec l’Etat, les collectivités locales, définiront les modalités pratiques du déploiement des vaccins, avec les hôpitaux, les maisons de retraite et l’ensemble des médecins de ville », a ajouté le président de la République.

Message entendu – en avance – par Territoires Unis, regroupement de l’ AMF , ADF et Régions de France. Dans un courrier adressé au ministre de la Santé, Olivier Véran, en date du 24 novembre, les présidents des trois associations, François Baroin (AMF), Dominique Bussereau (ADF) et Renaud Muselier, écrivent : « Au moment où s’organise la mise en œuvre de la vaccination anti-Covid-19, les associations de collectivités territoriales – réunies dans Territoires unis – souhaitent être partie prenante de cette campagne nationale et force de propositions. »

Organisation locale

La Haute Autorité de santé (HAS), ajoutent-ils, recommande une stratégie vaccinale avec une organisation « prenant en compte les spécificités locales et [de la mettre en place] avec les ARS, les services départementaux et les collectivités territoriales ». « Nous ne pouvons qu’apprécier cette démarche », se réjouissent-ils.

