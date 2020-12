Villes petites et moyennes : de la revitalisation à la résilience

Aménagement

réagir David Desaleux pour le Cerema

Concurrencés par les grands centres urbains et les métropoles, de nombreux centres de villes petites ou moyennes ont perdu en attractivité au cours du temps. Plusieurs programmes de revitalisation se sont succédé ces dernières années, d’abord à visée expérimentale pour les centres bourgs, puis à destination des villes moyennes et tout récemment en direction des petites villes. Il est possible d’en extraire des bonnes pratiques de gouvernance, d’ingénierie technique et financière, pour lancer et piloter une initiative de dynamisation locale.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aménagement du territoire

Urbanisme - aménagement