[Fiche Finance] Dotation

Mécanismes et limites de la dotation de soutien à l’investissement local exceptionnelle

Publié le 25/11/2020

La dotation de soutien à l’investissement local, créée en 2016, initialement conçue comme un « fonds temporaire » destiné à accompagner la baisse des dotations en 2016 et 2017, est devenue un dispositif pérenne, désormais bien connu des communes et de leurs groupements. Elle traduit la volonté de l’État de soutenir l’investissement local en faveur de l’équipement et du développement des territoires par le biais d’opérations structurantes et à fort impact sur le territoire et le quotidien des habitants. Mais, avec l’épidémie du Covid-19, la France doit faire face aux conséquences d’une crise inédite, à la fois sanitaire et économique.

