Plus belle la vie des industries culturelles et créatives sur la côte méditerranéenne

Publié le 03/12/2020 • Par Louis Gohin • dans : Innovations et Territoires

Cinéma, audiovisuel, jeux vidéos… Concentrées en Ile-de-France, les industries culturelles et créatives peuvent être tentées de s’installer ailleurs à cause des prix du foncier. Saisissant l’opportunité, sur la côte méditerranéenne, des communes et des intercos construisent des politiques de développement économique autour de ce secteur. Elles dopent l’attractivité de leur territoire en soutenant les acteurs présents et en facilitant les nouvelles implantations, à grand renfort de studios, campus, équipements…

Chiffres-clés 100 000 m2 de studios de tournage sont utilisés en France. Les semaines de tournage en studio ont lieu à 70 % en Ile-de-France, mais la pression foncière incite les productions à se déplacer vers la province, une occasion à saisir pour les services de développement économique (source : Mediakwest, 2016).

L’Ile-de-France sature. En province, l’occasion est trop belle pour les collectivités de renforcer et de rendre autonomes les écosystèmes locaux d’entreprises dites « ICC » : cinéma, audiovisuel, son, effets spéciaux, jeux vidéos… C’est notamment le cas en Méditerranée.

La ville de Nice (340 000 hab.) a réussi, il y a trois ans, à pérenniser l’activité cinématographique des studios de la Victorine, pourtant installés sur une parcelle très convoitée par d’autres secteurs économiques. Les terrains disponibles sont limités et la pression foncière incite de plus en plus les productions à s’installer ailleurs qu’à Nice. Une problématique qui concerne également la région parisienne. Pour les productions, le risque est de ne pas pouvoir suivre les prix du foncier.

Des communes et intercommunalités s’engagent donc en leur proposant des loyers modérés dans des locaux en régie municipale, comme le fait Angoulême (41 700 hab., Charente) depuis plusieurs décennies, devenant une référence nationale. Les exécutifs locaux facilitent l’implantation de productions et accompagnent les tournages occasionnels – par exemple en informant sur le patrimoine local -, en tandem avec les régions et les départements qui apportent des subventions.

Précieuses friches

Sur la Côte d’Azur, Cannes tente de tirer parti de sa notoriété pour développer le tissu économique autour du cinéma et, plus largement, des ICC. « Nous créons une filière à partir de cet atout que possède la ville, celui d’accueillir chaque année tous les décideurs du secteur lors de grands événements professionnels internationaux », explique Michel Tani, directeur général des services de la communauté d’agglomération Cannes pays de Lérins (5 communes, 158 500 hab.).

Pour cela, la ville et l’EPCI misent sur la formation. Un campus doit ouvrir début janvier, mis en place par la commune, l’agglo et l’université Côte d’Azur. Dans le même bâtiment, une pépinière d’entreprises disposera de locaux, au contact des mille étudiants. Et un hôtel d’entreprises est en projet dans le quartier.

En outre, 5,7 hectares d’anciens terrains de la SNCF seront occupés prochainement par un professionnel de la location de matériel pour le cinéma et l’événementiel, et par des studios d’enregistrement audiovisuel. Enfin, la ville a missionné Universcience (établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie) en vue de créer un musée du cinéma avec l’aide de financements privés.

La difficulté est de taille pour faire s’installer durablement sur un territoire tous les acteurs économiques composant la chaîne des ICC, notamment en raison du manque de foncier. Montpellier Méditerranée métropole compte par exemple peu de friches industrielle. Malgré cet obstacle, la ville-centre et l’EPCI aménagent une vaste « cité créative », depuis début 2019, dans une ancienne friche militaire (l’Ecole d’application de l’infanterie). En plus de studios de tournage, des espaces de travail ont été créés pour accueillir tous les métiers du secteur. Sur 4 000 mètres carrés, 200 petites et moyennes entreprises et travailleurs indépendants des ICC disposent désormais d’espaces de coworking et de loisirs, de bungalows indépendants…

Un campus a ouvert en octobre au même endroit, formant aux métiers du secteur, tandis que depuis 2015 d’autres se sont déjà installés ailleurs dans la ville. Ses équipements technologiques sont à la disposition des professionnels résidant à proximité immédiate. En retour, les étudiants bénéficient de l’expertise de grands acteurs déjà présents (France Télévisions, Ubisoft…). En 2021, d’autres sociétés pourront emménager dans un futur hôtel d’entreprises, également porté par la métropole héraultaise. Netia, acteur d’envergure nationale dans le secteur du son déjà installé dans la région, y développera des outils qui seront, eux aussi, mutualisés.

Bureau des tournages

Des établissements d’enseignement professionnel sont déjà présents et bénéficient largement du tissu économique local. « Nos étudiants ont un poste avant de terminer leurs études », apprécie Sophie Menanteau, responsable du service « cinéma, audiovisuel et ICC » de la métropole. Elle ajoute : « En octobre, une entreprise de post-production sonore s’est également implantée chez nous ; tout l’écosystème de la production audiovisuelle est présent sur notre territoire. Nous atteignons un seuil où il est possible, pour des professionnels, de s’installer chez nous à l’année. L’enjeu est, entre autres, de sédentariser le cinéma qui est un secteur plutôt nomade par nature. »

Un « bureau des tournages » mutualisé entre la ville et la métropole facilite la venue de productions en leur offrant un interlocuteur unique, tout en orientant les tournages vers des lieux photogéniques parfois mal connus – ce qui contribue aussi au rayonnement et à l’attractivité du territoire. Depuis 2018, la métropole organise aussi chaque année, pour tous les professionnels des ICC, le festival « Montpellier industries culturelles et créatives », en plus de plusieurs festivals de cinéma.

Petit à petit, un écosystème indépendant de Paris se constitue Sophie Menanteau, responsable du service « cinéma, audiovisuel et ICC » à la ville et à la métropole de Montpellier (Hérault) 31 communes • 465 100 hab. Les ICC font travailler 2 000 personnes dans la métropole de Montpellier, hors tournages et spectacle vivant. Depuis cinqvans, la ville et la métropole ont structuré une politique urbaine et économique en tirant parti de leurs atouts, notamment culturels. « Nous travaillons avec l’ensemble de l’écosystème ICC et notre labellisation « French Tech » [en 2014, ndlr] a été un accélérateur », note Sophie Menanteau, responsable du service « cinéma, audiovisuel et ICC » de la métropole. Toutes les structures ICC implantées sur le territoire ont été répertoriées. « Nous avons réfléchi à la manière de les réunir dans un cluster et mis en place un schéma d’accueil des entreprises. Nous les accompagnons et les aidons à rayonner en France et à l’étranger, poursuit-elle. L’objectif est de constituer un écosystème économique indépendant de Paris. Nous comptons 700 jours de tournage de plus qu’en 2015. Ici, les sociétés de production ne sont pas contraintes de doubler leur budget ni de repousser les tournages au motif qu’il pleut. » L’attractivité du territoire en est renforcée, grâce à des projets à l’année comme une grande production de France Télévisions : « Quand on voit tous les jours Montpellier dans Un si grand soleil, diffusé dans plusieurs pays européens, l’image de la ville est bien présente en France et à l’international », résume Sophie Menanteau. Contact : Sophie Menanteau, 04.67.13.60.00.

