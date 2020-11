Première édition pour les rencontres des villes moyennes

Aménagement du territoire

Publié le 24/11/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Les 25 et 26 novembre se dérouleront les premières rencontres des villes moyennes, un événement 100% en ligne à l’initiative de la Fabrique de la Cité, thinktank de Vinci dédié à la prospective urbaine. L’objectif est d’explorer les trajectoires des villes moyennes, entre attractivité ou déclin, complémentarité ou concurrence avec les métropoles. Alors, quel destin territorial pour ces villes moyennes ?

A l’occasion de la crise et du débat renforcé sur la place des villes moyennes dans un environnement polarisé par la métropolisation, le cycle de réflexion engagé par la Fabrique de la Cité sur les villes moyennes frappe en plein dans le mille.

Le thinktank de prospective urbaine de Vinci, qui avait beaucoup travaillé sur les métropoles et organisé des expéditions urbaines dans des villes comme Toronto ou Singapour a décidé de descendre d’un échelon pour aller à la rencontre des villes moyennes et analyser les représentations contradictoires auxquelles elles donnent lieu : des lieux où il fait bon vivre, ou au contraire des villes en déclin ?

« Nous avions beaucoup travaillé sur des métropoles emblématiques, et souhaitions savoir comment l’innovation s’incarne et se vit aussi dans les villes moyennes. Quelles énergies et solutions locales, ancrées dans les territoires, se mettent en place pour débloquer les situations et les difficultés existantes ? », explique Chloë Voisin-Bormuth, directrice des études et de la recherche à la Fabrique de la Cité. « Notre approche se base sur des dynamiques relationnelles : nous voulons éviter les grandes oppositions entre métropoles et villes moyennes. Centres, périphéries, tout fait sens ensemble », souligne-t-elle.

L’objectif, pour cette première édition des rencontres des villes moyennes, était de se rendre à Cahors les 25 et 26 novembre prochain et d’offrir un mix de conférences et de visites de terrain. Du fait de la crise sanitaire, l’événement, gratuit, se tiendra finalement 100% en ligne.

Le programme, dense, est disponible ici : plusieurs angles vont s’attacher à décortiquer les villes moyennes ; la taille de la ville comme catégorie pertinente, des perspectives internationales avec le cas allemand, mais aussi l’apport pour ces territoires des représentations artistiques, ou encore un focus sur l’avenir du commerce.

Enfin, le 26 novembre, les résultats de deux études menés par les instituts Kantar et Potloc (sur un panel national, et des panels représentatifs d’une sélection de villes moyennes) portant sur « les villes moyennes et les Français, entre attachement et rejet » seront présentés.

A noter que dans le cadre de ce projet de recherche, certains travaux sont déjà parus, comme cette analyse de la ville de Lens, « prise dans une nappe urbaine qui rend les relations riches mais complexes entre différents territoires », résume Chloë Voisin-Bormuth.

Ces rencontres des villes moyennes ont vocation à être pérennisées ; l’an prochain, la deuxième édition de cet événement devrait se dérouler, si les conditions sanitaires le permettent, en présentiel.