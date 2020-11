Les collectivités qui ont opté pour la régie font le bilan financier

Mode de gestion

Publié le 24/11/2020 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Comme après chaque élection municipale, des collectivités s’interrogent sur le mode de gestion de leurs services publics. Celles qui ont fait le choix de la régie en mesurent les impacts financiers positifs et parfois négatifs.

33 villes ou intercommunalités de plus de 30 000 habitants au moins ont en France plus de 65 % de leurs services publics locaux en régie (1)), soit 17 % des 197 entités ayant répondu à l’enquête de l’Atlas de la gestion des services publics locaux 2019. Dans certaines collectivités, c’est même 100 % (Dax et Mont-de-Marsan) ou plus de 90 % (Foix, Labège, Sens).

Choix pragmatique plus que politique

La régie, c’est la gestion directe d’un service ou d’un équipement, avec les moyens et les agents de la collectivité. Parfois, les villes confient la gestion à un établissement public dédié (culturel par exemple) ou à une Société publique locale. La régie n’exclut toutefois pas l’intervention d’opérateurs privés comme prestataires ou fournisseurs par marchés publics.

Opter pour ...