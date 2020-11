La Bretagne affiche ses ambitions sur l’hydrogène, en particulier en mer

Même si elle n’est pas partie la première, la région Bretagne affirme aujourd’hui son ambition sur le secteur de l’hydrogène. Elle a ainsi lancé sa première « feuille de route sur l’hydrogène renouvelable ». Le premier appel à projets vient de se clôturer le 20 novembre.

Boostée par l’annonce des 7,2 milliards d’euros du plan gouvernemental d’ici 2030 et des 2 milliards d’euros prévus au plan de relance dès 2021-2022, la production d’hydrogène va s’accélérer.

La Bretagne n’est pas pionnière sur le sujet, mais n’entend pas rater le train. Connue pour sa fragilité électrique, elle réfléchit sur l’énergie depuis longtemps. Elle anime ainsi depuis 2009 une « conférence bretonne de la transition énergétique ». L’objectif de la Breizh COP est clairement fixé : réduire par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040. Et pour l’atteindre, l’hydrogène fait partie des solutions.

Des projets axés sur le maritime

« Depuis deux ans, nous voyons émerger de plus en plus de projets sur l’hydrogène. En 2019, la région a donc décidé de lancer une étude stratégique sur le potentiel de développement de l’hydrogène renouvelable en Bretagne. Réalisée par Bretagne développement innovation, l’agence régionale de développement économique, cette étude a identifié 145 acteurs et a établi une carte des 10 projets en cours. La spécificité de notre région est que la moitié d’entre eux relève du naval ou du maritime », expose Maximilien Le Menn, chargé de mission énergies renouvelables.

Voté par le conseil régional en juillet dernier et lancé officiellement fin octobre, le plan d’action prévoit justement que d’ici 2030, trois des 22 ports gérés par la région utilisent l’hydrogène pour les navires. « Nous visons en priorité St Malo, Lorient et Brest » précise le chargé de mission. Une première flottille de 10 navires, aussi bien pour la pêche que pour la desserte de passagers, est également prévue.

Un démonstrateur de production d’hydrogène rattaché aux futurs parcs éoliens off-shore est également en projet pour 2025. Objectif : installer des électrolyseurs en mer, au pied des éoliennes.

Objectifs 2030

Côté terrestre, l’objectif est d’atteindre 2 800 véhicules, des bus aux véhicules légers en passant par les poids lourds en 2030. La région entend donner l’exemple en agissant sur la commande publique. Ainsi à partir de 2022, le renouvellement de ses flottes, terrestre et maritime, privilégiera la filière hydrogène. « Nous commençons à écrire les cahiers des charges. Nous avons déjà identifié 7 bateaux à remplacer sur la période 2022-2040 », développe Maximilien Le Menn.

Le premier axe de la feuille de route est d’amorcer le développement d’infrastructures en développant 8 boucles locales d’au moins 200 kgH2/J/site dans les trois prochaines années. Pour cela, la région va lancer plusieurs appels à projets de 2020 à 2023 pour un montant global de 10 millions d’aides régionales. Le premier vient de se clôturer le 20 novembre. « Il finance les études et investissements jusqu’à 1 million d’euros d’aides par projet et jusqu’à 40 % du montant global », précise le chargé de mission.

10 projets identifiés

Dans les 10 projets recensés, certaines collectivités pionnières ont déjà pris de l’avance. Ainsi, le syndicat Morbihan énergies a installé dès 2017 le premier électrolyseur qui alimente le premier véhicule à hydrogène breton.

Redon agglomération travaille aussi sur l’hydrogène depuis 4 ans. « Elle dispose déjà d’éoliennes sur place ce qui lui permet de produire de l’énergie localement. Son plan climat vise la mobilité comme objectif prioritaire et elle se propose de tester l’hydrogène sur sa flotte de bennes à ordures », cite Maximilien Le Menn.

Enfin, à plus long terme, l’île Molène a pour objectif de produire 70 % de son énergie en renouvelable d’ici 2028. En parallèle d’un dispositif de stockage classique par batterie li-ion, elle envisage de tester un démonstrateur de stockage d’hydrogène.