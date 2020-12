Le paradoxe de la densité, à la fois mal-aimée et pleine d’atouts pour la ville de demain

étude « La Gazette » - Bouygues Immobilier

Publié le 02/12/2020 • Par David Picot • dans : actus experts technique, France, Innovations et Territoires

D’après l’étude menée pour « La Gazette » et Bouygues Immobilier, les collectivités semblent privilégier des stratégies d’étalement urbain. Pourtant, la densité peut aussi rimer avec qualité de vie et enjeux de développement durable.

Maintien des terres agricoles, préservation de la biodiversité : en matière d’aménagement du territoire, la lutte contre l’artificialisation des sols s’affirme comme un enjeu essentiel. Elus comme agents approuvent d’ailleurs à… 98 %, d’après une étude conduite en septembre pour « La Gazette », « Le Moniteur » et le département de la Loire-Atlantique.

Dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale, ce concept d’artificialisation des sols vient en interroger un autre, intimement lié : la densité. Et particulièrement celui de « la densité urbaine et enjeux de la ville de demain », sujet d’une nouvelle étude menée pour « La Gazette » et Bouygues Immobilier.

Zéro artificialisation nette : les collectivités prêtes à donner l’élan

Interrogés sur les priorités de ...

