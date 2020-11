Le Haut conseil pour le climat prône une remise à plat de la politique de rénovation énergétique

Bâtiment-Energie

Publié le 24/11/2020 • Par Olivier Schneid

Massifier la rénovation énergétique, concentrer les aides sur les actions en profondeur, les conditionner à l’atteinte de résultats et travailler avec les collectivités : dans un rapport publié mardi 24 novembre 2020, le Haut conseil pour le climat (HCC) propose des pistes au gouvernement, en se fondant sur des expériences étrangères.

D’un côté, des objectifs ambitieux ; de l’autre, un retard important sur la trajectoire. Dans un rapport de 92 pages remis à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et publié mardi 24 novembre 2020, le Haut conseil pour le climat (HCC) souligne les lacunes des politiques mises en place en France en matière de rénovation énergétique des bâtiments. « Or, c’est l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, avec les transports, l’industrie et l’agriculture », a insisté sa présidente, Corinne Le Quéré, en présentant le document. Saisi par le gouvernement pour réfléchir à la manière de « lever les blocages français à la lumière d’expériences étrangères », le HCC s’est penché sur les cas suédois, allemand, néerlandais et britannique.

Le modèle suédois

La ...