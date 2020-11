Aide sociale à l’enfance : un accord pour éviter les sorties sèches

Protection de l'enfance

Publié le 25/11/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Deux ministères et trois organisations ont signé un accord, le 17 octobre, afin de favoriser l’accès des jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance aux dispositifs de droit commun dans les domaines du logement, de la formation ou de l’emploi.

« Cet accord tombe à pic », estime Fabienne Quiriau, directrice de la Convention nationale des associations de protection de l’enfant (CNAPE). Signé par Brigitte Klinkert, ministre délégué à l’insertion, Adrien Taquet, secrétaire d’Etat à l’enfance et aux familles, l’Union nationale des missions locales (UNML), l’Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ) et la CNAPE, en lien avec l’Assemblée des départements de France (ADF), l’accord devrait faciliter l’insertion socio-professionnelle des jeunes sortants de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

En ces temps de crise sanitaire et sociale, qui fragilise considérablement les jeunes et encore plus les anciens enfants placés, cet accord relève de l’ordre de l’urgence.

Mieux se connaître

« Les jeunes sortant de l’ASE ne sont pas toujours ...

