Projet de loi séparatisme

Limitation de l’instruction à domicile : « La place de l’enfant est à l’école »

Publié le 24/11/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

V. Isore / IP3

Dans un entretien à la Gazette, Agnès Le Brun, rapporteure de la commission éducation de l’Association des maires de France (AMF), réagit favorablement au volet "école" du projet de loi de lutte contre les séparatismes En rendant la scolarisation obligatoire, et non plus l’instruction, le texte réduit les possibilités d’instruction à domicile. Agnès Le Brun se félicite de ce renforcement de l’école comme lieu de transmission des valeurs républicaines.

