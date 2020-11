Entre patrimoine et écologie, les moulins font le grand écart

Milieux naturels

Publié le 26/11/2020 • Par Fabienne Nedey • dans : Actualité Culture, France

Une polémique enfle sur le démantèlement de seuils sur les cours d’eau qui menacerait ce patrimoine et la petite hydroélélectricité.

La politique « poisson-caillou ». C’est ainsi que certains désignent la restauration des continuités écologiques, l’un des leviers mis en œuvre pour progresser vers le « bon état » des rivières françaises. Cette action consiste à supprimer les obstacles (barrages, seuils…) en permettant la circulation des poissons et des sédiments. Schématiquement, on peut dire que certains acteurs portent cette politique et que d’autres la subissent. D’où leurs positions très tranchées, et des discours manichéens.

Ainsi, l’idée d’un « sacrifice » des moulins patrimoniaux sur l’autel de la continuité écologique, relayée depuis cet été dans plusieurs journaux, n’élève pas toujours le débat (pour limiter le réchauffement climatique et ses impacts sur les milieux aquatiques, la production hydroélectrique a un ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la Gazette

Cet article est en relation avec le dossier