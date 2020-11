Les lauréats du prix « ma ville, mon artisan » dévoilés le 25 novembre

Développement économique

Publié le 23/11/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le réseau des Chambre des métiers et de l'artisanat a lancé depuis deux ans le prix "ma ville, mon artisan", pour mettre en avant l'action des collectivités qui soutiennent l'économie de proximité et leurs artisans. Un prix dont la Gazette des communes est partenaire. Les lauréats de l'édition 2020 seront dévoilés le 25 novembre prochain.

Le soutien aux commerces de proximité a pris ces dernières années une place croissante dans les politiques locales, face à un phénomène de dévitalisation des centres-villes qui touche de plus en plus de communes. Le plan Action Coeur de ville porté par le ministère de la Cohésion des territoires a contribué à faire émerger cette problématique chez les élus locaux. En cette période de crise sanitaire, le soutien des élus locaux à leurs commerces s’est encore développé, sous des formes renouvelées.

Le réseau des Chambre des métiers et de l’artisanat, en partenariat avec Médicis, a créé il y a deux ans le prix « ma ville, mon artisan » pour mettre en valeur l’action de ces villes qui mettent en place des actions pour valoriser et soutenir les acteurs de leur économie locale. Mise en place de managers de centre-villes, de halles gourmandes, d’office du commerce et de l’artisanat, de mesures de simplification et de formation pour les artisans, de cartes de fidélité pour les habitants,… Les initiatives sont multiples.

Cinq lauréats primés

Cette année plus de 60 dossiers ont été reçus. Cinq catégories sont primées : développement économique et emploi, culture et patrimoine, développement durable et éco-responsable, innovation – transformation digitale, et le prix Médicis dédié aux innovations liées à la crise du Covid 19. Le jury, dont faisait partie un rédacteur en chef de la Gazette des communes, partenaire du prix, s’est réuni le 14 octobre.

Confinement oblige, la remise des prix, qui aurait dû avoir lieu durant le Salon des maires, se déroulera le 25 novembre à 18 h sur Facebook, en suivant ce lien.