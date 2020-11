Transition écologique : le moment pour les élus de changer de braquet

Transition écologique

Publié le 23/11/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Forte du succès rencontré lors de la mobilisation des candidats aux dernières élections municipales, l'Agence de la transition écologique veut mobiliser les maires et les présidents d'intercommunalités. Avec de nouveaux moyens apportés par le plan de relance, Arnaud Leroy, PDG de l'Ademe, veut les inviter à agir pour la transition écologique et à monter des projets.

L’Ademe a-t-elle remporté les élections municipales ? Non, bien sûr, mais symboliquement, on pourrait être tenté de répondre par l’affirmative, après la sensibilisation réussie des candidats aux municipales sur les sujets de la transition écologique. Le guide et la vingtaine de fichiers thématiques réalisés pour les aider à construire leurs programmes ont en effet été téléchargés 35 000 fois ! Et la percée de ces thématiques dans les programmes ainsi que celle du vote écologique en ont également fourni des preuves.

« On avait senti que quelque chose se passait au regard du nombre de téléchargements », confirme Arnaud Leroy, président directeur général de l’Ademe. Ce dernier ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. D’autant qu’il a bien conscience que cette sensibilisation doit maintenant ...