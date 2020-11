Un milliard pour les quartiers prioritaires : les maires attendent de le voir pour y croire

Politique de la ville

Publié le 23/11/2020

Reçus en visioconférence par Jean Castex et plusieurs de ses ministres, les initiateurs de l'Appel du 14 novembre en faveur des quartiers populaires ont obtenu une réponse favorable à la première de leur demande : la sanctuarisation d'1% du plan de relance en faveur de leurs communes. Pour s'assurer que ce million bénéficie concrètement aux habitants, ils créent un Conseil national des solutions et demandent un changement de méthode pour la politique de la ville.

Un milliard d’euros, soit 1 % du plan de relance, seront « fléchés » vers les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) : c’est l’assurance qu’ont obtenu les 180 maires signataires de « l’Appel du 14 novembre » qui le demandaient.

A la demande d’Emmanuel Macron, qui était destinataire de cette lettre ouverte, le Premier ministre a réuni les initiateurs de ce mouvement en visioconférence, le 23 novembre, pour le leur annoncer, en présence d’Elisabeth Borne, Jacqueline Gourault, Emmanuelle Wargon et Nadia Hai, respectivement ministres du Travail, de la Jeunesse et des sports, de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, du Logement, et de la Ville. « L’égalité républicaine est au cœur des ...

