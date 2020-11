Mois de l’innovation publique : les incubateurs territoriaux essaiment

Innovation

Publié le 23/11/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

En ce mois de l’innovation publique, deux incubateurs sont annoncés, avec chacun leurs particularités, l’un porté par le conseil départemental du Val d’Oise, l’autre par la communauté d’agglomération Le Havre Seine Métropole.

Innovation - recherche et développement

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Au conseil départemental du Val d’Oise, l’incubateur public qui sera lancé le 27 novembre s’inspire d’une démarche d’intrapreneuriat – un dispositif qui permet aux agents de développer un projet innovant au sein de leur collectivité tout en conservant leurs fonctions. « Il y a un an, un forum interdépartemental de l’innovation publique a été organisé à Amiens, associant les conseils départementaux de l’Oise, du Nord, du Pas de Calais, de la Somme et du Val d’Oise. Nous avons sollicité nos agents pour qu’ils proposent des projets en mode start-up. Après un processus de sélection de 120 candidats, quinze projets ont été pitchés et huit finalement retenus, accompagnés ensuite dans leurs réflexions par les services de beta.gouv », raconte Guy Kauffmann, directeur général des services du ...