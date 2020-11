« C’est par les territoires que pourra se réinventer notre système de santé »

Santé

Publié le 23/11/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la une, France

A l'heure de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, le président de la Fédération hospitalière de France (FHF), Frédéric Valletoux, pointe une gouvernance de la santé trop centralisée et plaide pour une régionalisation accrue.

Quelle est la situation dans les hôpitaux aujourd’hui ?

A ce jour – mais les choses peuvent changer assez vite -, la pression est très forte. Les conditions de prise en charge sont difficiles, plus qu’au printemps dans certaines régions. Car il y a des différences notables entre les deux vagues. D’abord, les services hospitaliers travaillent avec beaucoup moins de renforts : au printemps, beaucoup de professionnels des régions les moins touchées ou de jeunes retraités avaient prêté main-forte, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Ensuite, l’épuisement des personnels est beaucoup plus fort. Il ne faut pas oublier que, après le pic du printemps, il y a eu un surplus d’activité lié à la reprise de toutes les déprogrammations de la première vague. On ...

