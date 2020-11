Sport : des villes volontaristes et des Français en demande

Sport

Publié le 23/11/2020 • Par David Picot • dans : France

Soixante-six communes ont été labellisées ‘ville active et sportive’, ce 19 novembre. Une petite embellie dans un contexte sanitaire qui fait peser de fortes incertitudes sur les conditions de pratique des activités physiques. Alors que les Français sont plus que jamais en demande, comme le confirme une nouvelle étude.

« En cette période difficile pour le sport, merci aux maires car c’est vous qui êtes au plus près des associations sportives. Et vous savez combien il est important qu’on puisse retrouver ces associations en bonne santé, vivantes, au sortir de la crise… ». Paroles signées Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux sports, à l’adresse des élus et techniciens réunis virtuellement à l’occasion de la cérémonie de remise des labels des villes actives et sportives. Symbolisée par des lauriers, « cette récompense vise à valoriser les communes volontaristes en matière de politique sportive », a enchaîné Eric Daligault, président du Conseil national des villes actives et sportives (CNVAS), structure dont les membres fondateurs sont l’Association Nationale Des Elu(e)s en charge du Sport (Andes) et ...

