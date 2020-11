Objectif de service : éliminer les heures de pointe

Pour évacuer une partie du « pic » des heures de pointe, les collectivités doivent compter avec les autres acteurs du territoire. Tout ne peut pas être mis en place par le service des transports en commun et plusieurs leviers touchent plus aux normes sociales qu’aux équipements.

« Quand on ne peut plus jouer sur l’espace, parce que ce dernier est devenu quasi inaccessible, alors le temps apparaît comme une variable d’ajustement », expliquait Julie Vallée, directrice de recherche à l’UMR Géographie, dans le magazine Socialter, en octobre 2020. Cette problématique est bien connue des services de transport : quand les métros, tram, lignes de bus arrivent en limite de places et de fréquences, comment lutter contre l’augmentation de fréquentation ? Certaines collectivités misent sur le temps pour se dépêtrer d’un espace contraint. Pas de délire quantique dans cette histoire-ci mais une réflexion entre la collectivité et les acteurs privés et publics du territoire afin de partager les transports.

Décaler les horaires

Depuis quelques mois, cette idée est portée par la ...