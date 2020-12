Adopter le zonage pluvial

Bien gérées, les eaux pluviales sont une ressource. Le zonage pluvial est l’outil technique et juridique qui permet de favoriser l’infiltration à la parcelle et de réduire les conséquences des eaux de ruissellement.

Par Muriel Saulais, responsable d’unité Eau dans l’aménagement du territoire et Bruno Kerloc’h, chef de projet Hydraulique, hydrologie et assainissement, Cerema

Suite à l’urbanisation croissante, les collectivités sont confrontées à l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols. Les conséquences sont : une infiltration limitée des eaux pluviales, la pollution des milieux aquatiques, une réduction de l’alimentation des eaux souterraines et l’augmentation des volumes d’eau ruisselés. Les collectivités doivent définir de nouvelles stratégies de développement, plus respectueuses du cycle de l’eau. À ce titre ...