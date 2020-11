Méthode participative pour aire de jeux inclusive

En septembre 2020, la deuxième aire de jeux totalement inclusive de Bretagne a vu le jour à Gouesnou, dans la métropole de Brest. Pour aménager ce parc, la ville a mis en place une méthode donnant une large part à la parole des habitants.

Qui de mieux que les principaux intéressés pour mettre en place des lieux inclusifs ? À Gouesnou, dans la métropole de Brest (Finistère), la mairie a installé une aire de jeux inclusive en s’appuyant, entre autres, sur la compétence des jeunes porteurs de handicap et de leurs parents. « Depuis octobre 2019, les parents ont pu nous joindre à ce propos par email et téléphone », précise Mounia Oualhaj, chargée de mission à la mairie de Gouesnou. « Trois réunions ont également eu lieu entre octobre et septembre. D’abord pour présenter le projet d’aires inclusives et celui, plus large, de notre projet politique. La deuxième réunion nous a permis de parler du financement, du choix des équipements et présenter les installateurs potentiels. Enfin, une dernière réunion d’inauguration de l’aire de ...