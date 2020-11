Le Calcul en temps réel des aides personnelles au logement enfin prêt !

Logement

Emmanuelle Wargon, ministre en charge du Logement, a détaillé ce vendredi 20 novembre les modalités de la réforme désormais appelée « APL en temps réel ». Reportée à plusieurs reprises, en raison de difficultés techniques, puis de la crise sanitaire, elle entre finalement en vigueur le 1er janvier prochain.

Chiffres-clés 6,6 millions de foyers étaient allocataires des aides personnelles au logement fin 2018, selon les chiffres de la Drees.

A partir du 1er janvier, plus de 50% des 6,6 millions d’allocataires des aides personnelles au logement (APL) verront leur allocation évoluer. Elle ne sera plus établie en fonction des revenus de l’année N-2 (2018 pour la prestation délivrée en 2020), mais sera calculée tous les trois mois sur la base des revenus connus des douze derniers mois glissants. Selon Emmanuelle Wargon, cette réforme est « plus juste » et « permet de s’adapter à l’évolution de la situation des ménages. » Ce qui, dans le cadre de la crise sanitaire et sociale, pourrait conduire à « favoriser le pouvoir d’achat » et faire jouer la solidarité nationale.

Des économies sur le dos des pauvres

