La cote du gouvernement au plus bas chez les maires

Huit sur vingt : telle est la note, médiocre, que les maires attribuent au gouvernement selon une enquête du CEVIPOF pour l’AMF menée auprès de 4 714 premiers magistrats au mois d’octobre. Une majorité d’entre eux (51 %) s’en prend au « manque de directives claires et cohérentes de la part de l’Etat ». Dans leur viseur, les agences régionales de santé jugées à 44 % inefficaces (Contre 40 % de l’avis inverse).

A contrario, les deux tiers des maires considèrent que leurs partenaires historiques, les préfets, font le job. Un jugement, dans le droit fil du discours du président de l’AMF. Pour François Baroin (LR), les préfets doivent imposer leur loi à des ARS encore trop soumises aux diktats du ministère de la Santé. En jeu : un meilleur continuum de l’action publique.

Thèmes abordés Coronavirus

Décentralisation

