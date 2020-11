Crise sanitaire : bataille pour l’éducation artistique et culturelle

Education artistique et culturelle

Publié le 20/11/2020 • Par Olivier Schneid • dans : Actualité Culture, France

Durement touchés par les restrictions imposées à leur activité par le gouvernement, les acteurs de l’éducation artistique et culturelle (EAC) s’inquiètent de voir monter des « logiques dérogatoires » auxquelles ils n’auraient pas droit.

Dans le monde des collectivités et les milieux culturels, l’abattement et la résignation cèdent, au fil du temps, la place à l’agacement, voire à la colère. Le deuxième confinement de l’année 2020, même s’il offre aux projets d’éducation artistique et culturelle (EAC) des perspectives plus larges que le précédent (en mars, les établissements scolaires étant alors fermés), présente « des trous dans la raquette, des choses incohérentes et difficilement compréhensibles », déplore le maire de Cahors (Lot-et-Garonne) et coprésident de la commission culture de l’Association des maires de France (AMF) Jean-Marc Vayssouze-Faure. Dans sa ville, une compagnie avait conçu « tout un parcours, illustre-t-il. Un metteur en scène venait dans l’école parler de son œuvre, il la présentait ensuite au ...

