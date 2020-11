Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 14 au 20 novembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Histoires d’eau – Alors que la France a été pointée du doigt par la Commission européenne en raison de présence de nitrates dans son eau potable [lire aussi notre article], la confiance des Français dans la qualité de leur eau coule toujours de source. Le baromètre annuel réalisé par Kantar pour le Centre d’information sur l’eau, cité par Les Echos, témoigne en effet que 85% des personnes interrogées ont confiance dans la qualité de l’eau du robinet. 15% d’entre eux estiment même que leur confiance s’est accrue malgré la crise sanitaire. Paradoxalement, 69% des sondés affirment savoir que les lingettes désinfectantes et les masques doivent être jetés dans la poubelle alors qu’on en retrouve régulièrement dans les réseaux d’assainissement.

Bâtiment, mauvais élève – Une enquête de Reporterre montre que les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement en 2008 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment sont loin d’être atteints. Selon l’article, ce secteur représente jusqu’à plus d’un quart des émissions constatées en France et, en 2017, elles étaient même supérieures de 22% par rapport à la première Stratégie nationale bas carbone. Le nombre insuffisant de rénovations énergétiques expliqueraient ce mauvais bilan. En 10 ans, seuls 200 000 logements auraient été rénovés au niveau basse consommation alors qu’il en faudrait 700 000 par an selon l’institut Negawatt.

C’est (aussi) dans l’air – Selon une étude menée par l’Anses sur les moisissures dans l’air extérieur, les champignons microscopiques présents dans la nature et l’air extérieur favorisent l’asthme chez les enfants. Ces moisissures étant principalement liées au climat et à la végétation, l’Anses émet des recommandations pour les diminuer, tout en reconnaissant la difficulté de la tâche. L’agence préconise ainsi un meilleur dispositif de surveillance, une harmonisation des analyses, de la sensibilisation au grand public et la formation des professionnels de santé à cette question.

Life is life – Protéger la biodiversité, restaurer les écosystèmes, réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments et les émissions de gaz à effets de serre… Tel est l’objectif du programme européen Life, créé en 1992, un outil de financement pour l’environnement. Environnement magazine annonce que la Commission européenne a approuvé une augmentation de 37% de ce budget, qui atteindra donc, cette année, 589 millions d’euros. 220 millions d’euros seront spécifiquement consacrés à des questions liées à la nature et la biodiversité. 120 projets, dont 8 en France, pourront ainsi en bénéficier.

Un contrat peut en cacher un autre – Pour lutter contre le manque de fiabilité de ses lignes TER, la région Normandie a signé un contrat de performance avec SNCF Réseau. Comme le signale France Bleu, ce contrat engage l’entreprise à diminuer les causes d’irrégularités qu’elle peut maîtriser : tracé des horaires, gestion de circulation, pannes, travaux… SNCF Réseau devra réduire ces irrégularités de 35% en 2021 sous peine de s’exposer à des pénalités de 500 000 euros par an.

Vélopost- Lauréate de l’appel à programmes CEE 2019, l’expérimentation ColisActiv’ annonce, sur le site Internet de Sonergia, la société qui porte ce projet, les premiers territoires retenus. Le Grand Reims, Angers Loire métropole et l’EPT Paris Est Marne et Bois testeront donc, à partir de septembre 2021, la livraison de colis du dernier kilomètre à vélo [lire aussi notre article].

Nouveau métro boulot – Comme l’explique Ouest-France, le métro rennais se réorganise profondément. En plus de l’installation de portillons anti-fraude, une nouvelle billettique a été mise en place, un ticket rechargeable remplaçant celui à usage unique. Autre nouveauté : la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.

Et aussi…

L’Ademe propose un service aux nouveaux élus pour les accompagner dans la transition écologique [communiqué de presse] ;

GRDF lance un appel à projets pour développer un démonstrateur de pyrogazéification raccordé au réseau de distribution [Actu-Environnement] ;

Les services de co-voiturage fonctionnent au ralenti en Ile-de-France [Journal de l’environnement].