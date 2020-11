Création des chambres de métiers et de l’artisanat de (grande) région

Développement économique

Un décret du 18 novembre porte création des 9 chambres de métiers et de l’artisanat de région, non encore créées avant le 1er janvier 2021. Ces chambres ont pour circonscription leurs régions respectives et leurs sièges sont fixés par arrêté du préfet de région. Toutefois, les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle restent autonomes, associées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est.

Elles sont composées d’autant de chambres de niveau départemental, sans personnalité morale, que de départements dans la région, à l’exception de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est.

La chambre de métiers et de l’artisanat de région de chacune des régions ainsi créées prend en charge les services gérés actuellement par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat de la région, y compris ceux de conseil de la formation, ainsi que les services gérés par les chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales et départementales rattachées.

Le décret prévoit également le transfert, au bénéfice de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, des biens immobiliers et mobiliers, des créances, des droits et des obligations de ces anciennes chambres.