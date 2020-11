La commune de Fleury-les-Aubrais sous la loupe de la recherche

Crise sanitaire

Publié le 20/11/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Du 17 mars à fin juillet, une chercheuse du Cnam a observé en temps réel la façon dont la commune du Loiret a fait face à la crise sanitaire. Voici, en exclusivité, les résultats de son étude.

Rattachée au centre de recherche du Cnam et maitre de conférences à l’université d’Orléans, Aude Villemain travaille sur la résilience organisationnelle en situation d’imprévus et de crise. Dès la mise en place du premier confinement le 17 mars, elle a fait de Fleury-les-Aubrais (600 agents, 20 000 hab. Loiret) son terrain d’étude. « Un recueil d’informations en temps réel, alors que la plupart des travaux de recherche sur les crises se font a posteriori, et qui a permis de souligner les contradictions et difficultés éventuelles », indique-t-elle.

