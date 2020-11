Accueil

PLF 2021 : un budget de relance à l'heure du Covid-19

PLF 2021 : un budget de relance à l'heure du Covid-19 O. Dussopt : « Si la situation se dégrade en 2021, nous mettrons en place des mécanismes correcteurs »

[Interview] Budget 2021

O. Dussopt : « Si la situation se dégrade en 2021, nous mettrons en place des mécanismes correcteurs »

Publié le 20/11/2020 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Patricia Marais

Après le vote du projet de loi de finances pour 2021 à l’Assemblée nationale, le ministre délégué aux Comptes publics Olivier Dussopt commente les choix financiers opérés par le gouvernement pour soutenir les collectivités et l’activité économique. Il s’explique notamment sur la clause de sauvegarde, les finances départementales et le RSA, le plan de relance, la réforme fiscale etc.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Finances locales

Lois de finances