L’hydrogène va-t-il bientôt irriguer la Vendée ?

La Vendée va accueillir le premier site de production d’hydrogène renouvelable de la start-up Lhyfe. Un projet qui associe éolien, électrolyse et désalinisation d’eau de mer. En cas de succès, il doit être suivi par d’autres.

Une bouffée d'oxygène pour l'hydrogène

Chiffres-clés Lhyfe est une société fondée en 2017 et basée à Nantes. Elle se positionne comme producteur et fournisseur d’hydrogène vert pour la mobilité et l’industrie. Elle travaillait début 2020 sur dix projets et en revendique aujourd’hui 40 en Europe.

Puiser de l’eau dans l’océan et la convertir en hydrogène. C’est un projet inédit qu’ont lancé la jeune société Lhyfe, le syndicat d’énergie de Vendée (Sydev) et sa SEM Vendée Énergie, ainsi que la communauté de communes de Challans Goist. Ensemble, ils ont posé fin septembre la première pierre d’un site de production d’hydrogène par électrolyse. Mais pas n’importe lequel : cette unité produira l’hydrogène à partir d’eau prélevée dans l’Atlantique et d’une source d’électricité renouvelable, puisque le site sera directement raccordé à un parc éolien. La mise en service, prévue au printemps prochain, constituera une étape clé avant de déployer plus massivement l’hydrogène renouvelable dans le département.

Production d’hydrogène vert

Le parc éolien en question se situe sur la commune de Bouin. Il compte huit éoliennes. Trois d’entre elles seront pour l’instant utilisées pour ce projet, soit une capacité de 7,5 MW. Détenu et exploité par le Sydev, le parc a commencé à fonctionner en 2003. Pendant quinze ans, il a bénéficié d’un tarif d’achat garanti pour son électricité. Mais depuis 2018, ce n’est plus le cas et le Sydev vend son électricité sur le marché. « Dès 2016, nous avions dit qu’à l’issue de la période d’obligation d’achat, deux hypothèses seraient sur la table. Soit renouveler les éoliennes, soit tester des solutions innovantes », retrace Alain Leboeuf, président du Sydev et de Vendée Énergie. « Nous avons choisi la seconde option. » En l’occurrence, en raccordant des éoliennes à un électrolyseur pour produire de l’hydrogène vert sans avoir à passer – pour garantir la provenance de l’électricité – par le système des certificats d’origine.

Sur ce site du littoral vendéen, la production d’hydrogène sera assurée par Lhyfe, entreprise fondée en 2017 et basée à Nantes. Elle va y construire deux bâtiments : l’un de 700 m² pour accueillir l’installation d’électrolyse, l’autre de 200 m² pour des bureaux et un centre de R&D. L’ensemble représente un investissement de plus de six millions d’euros avec l’objectif de générer 300 kg d’hydrogène par jour en 2021 – pour commencer. « Mais notre technologie est modulaire et le site est dimensionné pour produire jusqu’à une tonne par jour », précise Matthieu Guesné, président fondateur de Lhyfe.

Approvisionnement en eau de mer

Outre son raccordement direct au parc éolien, le projet possède une autre spécificité : il va s’approvisionner en eau dans l’Atlantique. « La Vendée ne possède ni montagne, ni fleuve, ni grande nappe phréatique. Chez nous, l’eau douce est un bien précieux et il nous faut à la fois satisfaire la demande de la population locale, celle de l’agriculture et celle des millions de touristes que nous accueillons chaque année », justifie Alain Leboeuf. Pour anticiper et éviter tout risque de pénurie d’eau douce, l’idée est de puiser l’eau dans l’océan, puis de la désaliniser avant l’étape d’électrolyse. Sachant que le dessalement de l’eau de mer représentera moins de 0,1 % de la consommation d’électricité du site.

Dans la pratique, le Sydev et Lhyfe vont signer deux contrats. Le Sydev vendra son électricité à Lhyfe, qui l’utilisera pour produire de l’hydrogène, ensuite revendu en retour au syndicat d’énergie. Lequel distribuera l’hydrogène dans le département en l’acheminant par camions jusqu’à un réseau de stations pensé pour être au plus près de la demande. Les deux premières stations doivent être mises en service en 2021 à La Roche-sur-Yon et aux Sables-d’Olonne.

Conversion de véhicules à l’hydrogène

Côté usages, la mobilité est ciblée en priorité. « Nous avons travaillé avec les communautés de communes pour déterminer ce qui les intéressait dans le cadre de leurs plans climat air énergie territoriaux », précise Alain Leboeuf, en listant quelques exemples : des bus à hydrogène à La Roche-sur-Yon et aux Sables-d’Olonne, des bennes à ordures ménagères à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à Challans. « Le conseil départemental est en train de convertir l’un de ses camions à l’hydrogène et les pompiers s’y intéressent aussi, ce qui est très important pour nous, pour rassurer les usagers à propos des enjeux de sécurité. »

Pour autant, pas d’exclusivité. L’hydrogène produit à Bouin ne sera pas réservé à la Vendée. Il pourra être acheminé en dehors du département, par exemple jusqu’au Mans. Dans ce cas, ce n’est plus le syndicat d’énergie qui l’acheminera, mais Lhyfe lui-même. Il faut dire que, pour la start-up, l’enjeu est d’importance : se doter d’une première référence. « Ce site en Vendée va nous servir de vitrine technologique. C’est une installation que nous allons dupliquer. À peine l’aurons-nous mis en service que nous enchaînerons avec d’autres chantiers », assure Matthieu Guesné. Le président de Lhyfe revendique déjà une douzaine de projets en France et une quarantaine au total en Europe. « Notre objectif est de disposer assez vite d’une douzaine de sites et de déployer jusqu’à 60 MW de capacités d’électrolyse d’ici à trois ans. »

Déploiement à l’international

Lhyfe se positionne comme exploitant des installations et fournisseur d’hydrogène, mais aussi comme fabricant des électrolyseurs. L’entreprise assure pouvoir produire l’hydrogène à un coût compatible avec un prix à la pompe inférieur à 10 euros/kg, « soit 60 à 70 euros pour un plein de 700 km », afin de rivaliser avec l’essence et le gazole. Pour financer son développement, elle a réalisé fin 2019 une levée de fonds de 8 millions d’euros, à laquelle a justement souscrit la SEM Vendée Énergie.

Lhyfe prévoit de doubler ses effectifs sur l’année 2020, pour atteindre trente personnes, et vient d’annoncer la création d’une première filiale à l’étranger, en Allemagne. Elle est censée marquer le début de son déploiement à l’international. D’ici à la fin 2020, la start-up prévoit en effet d’être présente en Espagne, en Italie, au Portugal et en Europe du Nord. Mais l’Hexagone reste au centre de son attention. « L’hydrogène est forcément une énergie produite et consommée localement. Nous nous adapterons aux spécificités territoriales », assure Matthieu Guesné. Dit autrement, Lhyfe va développer ses projets en s’appuyant sur les ressources locales, renouvelables mais pas forcément éoliennes. Cela dit, elle lorgne tout particulièrement sur les centrales qui, comme à Bouin, arrivent en fin d’obligation d’achat et cherchent à sécuriser un nouveau débouché. Selon le président de la start-up, ces centrales représenteraient en France d’ici à 2023 une capacité de 1 GW.