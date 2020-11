L’ONF, l’arbre qui cache une forêt de compétences

Bien supérieurs en nombre à l’Office français de la biodiversité, les agents de l’Office national des forêts représentent la première force de frappe au service de l’environnement. Les collectivités locales s’appuient largement sur son expertise, qui va bien au-delà de la forêt stricto sensu.

La forêt française s’étend sur près de 17 millions d’hectares, soit plus du tiers du territoire métropolitain, sans compter l’Outre-mer. Le lien des collectivités avec la forêt (propriétaires ou non, hébergeant une forêt domaniale ou non) détermine leurs relations avec l’Office national des forêts (ONF). Dans le cas des communes forestières, regroupées majoritairement au sein de la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR), les relations avec l’ONF sont encadrées par le régime forestier, en application du code forestier. Il s’agit d’un ensemble de règles concernant la conservation des ...