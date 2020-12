Un nouvel outil au service de la biodiversité marine

La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez expérimente un nouvel outil de préservation et de restauration du littoral et du milieu marin : le schéma territorial de restauration écologique.

À quoi sert le Stere ? Après les schémas de mise en valeur de la mer, les contrats de baie, voici le dernier né des outils de gestion de la mer et du littoral : le schéma territorial de restauration écologique (Stere). À ne pas confondre non plus avec le schéma régional de cohérence écologique. À la différence des autres, le Stere n’est pas un outil national. Il est mis en œuvre uniquement sur la façade méditerranéenne (1).

Pour initier la démarche, l’appel à projets « Restauration écologique des petits fonds côtiers de Méditerranée et biodiversité » a été ...