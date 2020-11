Energie, alimentation, économie circulaire… des synergies à trouver pour gagner en efficacité

Pour accélérer sa transition, Mauges communauté, dans le Maine-et-Loire, a redéfini l'ensemble de ses plans et misé sur la transversalité des services.

[Mauges communauté, Maine-et-Loire, 6 communes, 121 100 hab.] D’un côté, la direction « climat », de l’autre, le développement économique ou la gestion des déchets. La segmentation des délégations et des services de Mauges communauté est on ne peut plus classique et légitime. Mais dans quelle case peut-on bien ranger un projet de méthanisation de déchets agroalimentaires visant à produire une énergie renouvelable, par exemple ? C’est pour résoudre ce type de casse-tête que la communauté d’agglomération tente de se convertir à la transversalité, en particulier pour ce qui touche à l’économie circulaire.

