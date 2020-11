PLF 2021 : les sénateurs dénoncent « le jeu de bonneteau » du plan de relance

Budget 2021

Publié le 19/11/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Après l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour 2021 arrive au Sénat. Lors d'une conférence de presse, le nouveau président de la commission des finances (PS), Claude Raynal, et le nouveau rapporteur général du budget (LR), Jean-François Husson, ont regretté un manque de lisibilité du plan de relance et un manque de compensations prévues pour les collectivités sur la baisse des impôts de production.

« problème de lisibilité, jeu de bonneteau »… Les critiques de la commission des finances du Sénat fusent contre le budget 2021 de l’exécutif et en particulier son plan de relance. Lors d’une conférence de presse de présentation du projet de loi de finances pour 2021, le nouveau rapporteur général du Budget (LR), Jean-François Husson, a dénoncé le plan de relance comme « un budget de rattrapage pour toutes les actions que le gouvernement aurait pu, aurait dû conduire dans un PLF traditionnel » et a déploré le choix du gouvernement de déconcentrer plutôt que de décentraliser un certain nombre de dispositifs « sans coordination avec les collectivités ».

En effet, selon Jean-François Husson, les dispositifs les plus importants seront mis en ...

