La crise de la construction de logements se précise

Logement

Publié le 19/11/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Des ventes de logements en baisse de 29,5% depuis le début de l'année, des mises en vente qui chutent de 40% sur la même période ... selon les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), la crise du logement semble s'installer. La FPI note cependant une volonté gouvernementale d'agir pour inverser la tendance.

Chiffres-clés 40,6% de baisse des mises en vente de logements depuis le début de l'année

10% de baisse des permis de construire sur les douze derniers mois

Pour le secteur de la construction de logements, la crise sanitaire s’est combinée avec la période des élections municipales pour impacter tant la délivrance des permis de construire – donc le montage de nouveaux projets – que la vente de logements.

« On espérait un rebond des permis de construire et des mises en chantier avec la fin du cycle électoral, ce n’est pas ce qui se passe pour les permis de construire, on a perdu 100 000 permis entre mi-2017 et mi-2020, ce qui signifie que les difficultés existaient déjà avant la crise », résume Marc Villand, président de la FPI d’Ile-de-France.

Ventes en baisse sur le collectif et l’individuel

Les réservations de logements sont en baisse de 28,7% sur le troisième trimestre 2020 par rapport au troisième trimestre 2019, et tous les segments de logements – collectif, détail, résidence service – sont touchés. Les permis de construire, qui annoncent les mises en chantier des prochains mois, sont en baisse de 18,7 % au troisième trimestre 2020 par rapport au troisième trimestre 2019, ils s’élèvent à 393 000 en septembre 2020.

Enfin, les mises en chantier sont en hausse de 6,3% sur le troisième trimestre, mais il s’agit d’un effet reprise. Sur les 9 premiers mois de l’année elles sont en baisse de 5,6%. Quant aux mises en vente, elles sont à un niveau historiquement faible : 15497 sur le troisième trimestre 2020, soit une baisse de 37,5%.

Dans le détail des ventes, on constate une légère progression des ventes en bloc aux investisseurs institutionnels qui se tournent vers le logement, face à l’écroulement du marché de bureaux, tandis que les ventes en investissement locatif aux particuliers, avec le dispositif Pinel, fléchissent. Le dispositif Pinel vient d’être reconduit jusqu’en 2022, avec une baisse des avantages fiscaux pour 2023 et 2024.

Les maires réfractaires

« L’acceptabilité des projets par la population est proche de zéro, et cela a été renforcé durant la campagne des élections municipales. On est confronté partout à des municipalités qui disent s’être fait élire sur un moratoire sur les nouveaux projets immobiliers », remarque Marc Villand.

La Fédération des promoteurs immobiliers a signé le 13 novembre le pacte pour la relance de la construction durable proposé par le ministère du Logement.

Elle en espère maintenant des effets positifs. « Nous avons accepté de signer cette charte, mais en proposant de réactiver des comités locaux qui existaient par le passé, réunissant le préfet, les élus locaux, les professionnels de la construction, les bailleurs sociaux, pour discuter des projets, débloquer les situations à problème, explique le président de la FPI d’Ile-de-France. Ce pacte va de pair avec une circulaire qui appelle les préfets à se mobiliser sur la délivrance des permis de construire, les chantiers bloqués. On voit un infléchissement dans les discours du gouvernement ».