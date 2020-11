La communication locale sort renforcée de la crise sanitaire

Communication publique

Publié le 19/11/2020 • Par Françoise Sigot

La sixième édition du baromètre de la communication locale confirme l’importance de l’information de proximité pour les français. Ils jonglent entre une multitude de supports pour aller la chercher, et reconnaissent la qualité des informations données par les collectivités.

La lecture de la sixième vague du baromètre de la communication locale réalisé par l’institut Harris Interactive, l’agence Epiceum en partenariat avec Cap’Com et le groupe La Poste, confirme le poids des réseaux sociaux, mais il n’enterre pas les supports traditionnels.

Ce baromètre, qui décrypte le rapport des français à la communication locale, montre que 51% des personnes interrogées disent utiliser les pages officielles des collectivités locales pour savoir ce qui passe près de chez eux. Mais 73% font plus confiance au bouche à oreille, 71% aux magazines, lettres d’informations et bulletins édités par leurs collectivités et 66% à l’affichage.

En misant sur plusieurs canaux, les français se sentent de mieux en mieux informés sur la vie locale et ils louent la qualité de l’information donnée par les collectivités locales. 68% (+12% en deux ans) estiment ainsi que la communication locale contribue à l’animation de la démocratie locale, 71% qu’elle donne une image positive de leur territoire.

L’information institutionnelle appréciée

Le travail des communicants territoriaux est donc récompensé et les français leur accordent leur confiance. 63% des sondés privilégient les sites

