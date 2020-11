Accueil

Zones à faibles émissions : le dispositif étendu à 35 nouvelles agglomérations

Publié le 19/11/2020 • Par Arnaud Garrigues Isabelle Verbaere • dans : A la une, A la une, actus experts technique, France

Le ministère de la Transition écologique a annoncé plusieurs précisions importantes concernant les futures zones à faibles émissions mobilité. Ces dispositifs qui visent à améliorer la qualité de l'air vont être étendus à 35 agglomérations de plus de 150 000 habitants, en plus des onze métropoles déjà prévues. Par ailleurs, un délai supplémentaire sera accordé à ces métropoles et cette compétence sera transférée au niveau intercommunal.

