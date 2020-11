Accueil

Actualité

Actualité France

France Haltes relais et répit, Bistrot mémoire… tout pour épauler les malades d’Alzheimer et leurs aidants

Médicosocial

Haltes relais et répit, Bistrot mémoire… tout pour épauler les malades d’Alzheimer et leurs aidants

Publié le 26/11/2020 • Par Frédéric Ville • dans : France, Innovations et Territoires

Ocskay Mark/Adobestock

La ville de Saint-Sébastien-sur-Loire a signé, il y a un an, la charte France Alzheimer et poursuit ses actions pour aider les personnes atteintes par la maladie et leurs proches.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Association et mouvement associatif

Grand âge

Santé

Social