A l’appel du département, des habitants tendent la main à de jeunes migrants et leur offrent un ancrage

Publié le 27/11/2020 • Par Séverine Cattiaux • dans : France, Innovations et Territoires

Le dispositif "familles solidaires" de la Savoie s’appuie sur la générosité de particuliers qui proposent d’héberger chez eux un mineur non accompagné.

Chiffres-clés Défraiement journalier : 13,97 € pour l’alimentation, l’eau et l’électricité ; 4,70 € pour les vêtements et les loisirs.

Près de 200 jeunes mineurs non accompagnés sont suivis par le département de la Savoie. Kouassi est l’un d’eux. Depuis un an et demi, ce jeune de dix-sept ans vit chez Laurence, Michel et leurs trois grands enfants à Chambéry. Venu de Côte d’Ivoire, ce mineur migrant a d’abord vécu dans une maison de l’enfance à caractère social en Savoie. Cependant, Kouassi aspirait à retrouver un ancrage affectif et familial plus stable, ce que permet précisément le dispositif « familles solidaires », lancé début 2019 (permis par le décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l’accueil durable et bénévole d’un enfant par un tiers).

Les candidatures sont passées au peigne fin

Pour l’animer, le département a créé le poste de chargé de mission « familles solidaires », qu’il ...