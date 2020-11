Séparatismes : les principales mesures à retenir du projet de loi

Laïcité

Publié le 18/11/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Initialement conçu pour lutter contre « les séparatismes », le projet de loi « pour conforter les principes républicains » déploie un arsenal juridique pour renforcer la protection des élus et des agents publics, réaffirmer la neutralité du service public et mieux contrôler les associations appelées à s'engager dans un « contrat d'engagement républicain ». Passage en revue des articles impactant les collectivités territoriales.

A trois semaines de sa présentation annoncée en conseil des ministres, le 9 décembre prochain, 115 ans jour pour jour après l’adoption de la loi de 1905 séparant l’Eglise et l’Etat, le projet de loi voulu par le président de la République pour combattre l’islamisme politique est maintenant finalisé. Il a été transmis aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, et devrait être soumis aux parlementaires comme prévu dès le début du mois de janvier.

Fort de ses 57 articles, le texte, qui a fuité dans la presse, est désormais nommé « projet de loi pour conforter les principes républicains » et s’attaque non seulement au séparatisme – son nom initial – et à l’islamisme radical, mais comporte aussi une série de dispositions renforçant la loi de 1905 sur l’organisation des cultes, sur la lutte contre les dérives sectaires et la citoyenneté.

Au cœur de la stratégie gouvernementale, les services publics et les associations font l’objet de plusieurs mesures fortes, dont les préfets seront les gardiens. Tour d’horizon.

Protéger les agents du service public des menaces et des pressions communautaires

L’article 4 vise à mieux protéger les agents du service public en sanctionnant les menaces, les violences ou tout acte d’intimidation exercés pour des motifs communautaires et séparatistes. Les auteurs du délit pourront se voir interdits de territoire.

Le dispositif de signalement déjà prévu pour les agents en cas d’agissements sexistes est ...