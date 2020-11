Le gouvernement livre une boîte à outils culturels aux élus ruraux

Ruralité

Publié le 18/11/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Lors du deuxième Comité interministériel aux ruralités, qui s'est tenu le 14 novembre, le gouvernement a passé en revue les dispositifs dont les élus peuvent s'emparer pour développer l'offre culturelle sur leurs territoires. Tour d'horizon.

Le volet « culture » du deuxième Comité interministériel aux ruralités, réuni autour du Premier ministre Jean Castex le 14 novembre, consiste essentiellement à décliner des dispositifs nationaux. Certes, la liste des mesures peut sembler hétéroclite, mais au moins est-elle le signe, d’une part, qu’on ne parle plus d’« égalité des chances » et d’ « attractivité des territoires ruraux » sans parler de culture, et, d’autre part, que la ruralité s’est fait une place Rue de Valois.

Ruralité : une autre idée de la culture

Ingénierie renforcée en matière de gestion du patrimoine

Les élus des territoires ruraux bénéficieront d’un accompagnement renforcé (formations, boîte à outils en ligne et autres actions d’aide à la maîtrise d’ouvrage en matière de patrimoine). La Fondation du ...

