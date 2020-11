PLFR 4 : les députés et sénateurs renforcent le soutien aux transports publics

Publié le 18/11/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Réunis en commission mixte paritaire ce mardi 17 novembre 2020, les députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur le 4ème budget rectificatif pour 2020 avec une nouvelle garantie pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Décryptage.

Après une adoption du projet de loi de finances rectificative 4 pour 2020 à l’Assemblée nationale et au Sénat dans des termes différents, la CMP, qui s’est réunie le 17 novembre 2020 à l’Assemblée nationale, sous la présidence d’Eric Woerth (Les Républicains) et Claude Raynal (Socialiste et républicain), est parvenue à un accord. Le texte doit maintenant être adopté définitivement lors d’un ultime vote, lundi prochain, par les députés, puis mardi 24 novembre par les sénateurs.

Un quatrième budget rectificatif pour finir l’année

Une clause de « retour à meilleure fortune » pour les AOM

En complément des 20 milliards d’euros de mesures d’aides économiques aux entreprises et aux ménages, dont 60 millions d’euros pour aider à la numérisation des petits commerces et ...

