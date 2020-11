Compliance officer : la mise en conformité, c’est sa spécialité !

Métier

Publié le 24/11/2020 • Par Nathalie Levray • dans : France, Toute l'actu RH

La fonction de « compliance officer » se développe pour sécuriser l’administration et répondre à l’enjeu de qualité des services rendus par les agents à l’usager.

Chiffres-clés Cadre d’emplois : Administrateur ou attaché territorial. Catégorie A.

Administrateur ou attaché territorial. Catégorie A. Formation : Master « droit public » ou « communication des organisations publiques », diplôme d’université « responsable conformité » ou « techniques de gestion ».

Animateur de la démarche de conformité. C’est sous cette appellation que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (8 000 agents) pérennisera, en janvier 2021, le poste de compliance officer créé il y a un an et demi et rattaché à Yannis Wendling, directeur de l’inspection générale (lire ci-dessous). Le conseil départemental de l’Hérault (5 000 agents), lui, a nommé un auditeur interne à la direction générale des services. A la ville (8 000 agents, 479 600 hab.) et à la métropole de Toulouse (37 communes, 5 000 agents, 763 000 hab.), « il n’y a pas encore de compliance officer », signale Pierre Feilhès, DGA .

Sécurisation

C’est en tant que référent « déontologie et alerte éthique » que Pierre Feilhès met lui-même en œuvre les plans de conformité de l’ AFA et la cartographie des risques de non-conformité. « Le début de mandat estpropice pour impulser la démarche », constate-t-il. « L’émergence du poste s’intègre dans la perspective d’un nouveau mandat municipal dominé par l’éthique publique », confirme Samuel Dyens, avocat qui dirige le département « compliance » du cabinet Goutal.