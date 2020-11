Accueil

Actualité

Actualité France

France François Baroin : « Les leçons du premier confinement n’ont pas été tirées »

Crise sanitaire

François Baroin : « Les leçons du premier confinement n’ont pas été tirées »

Publié le 20/11/2020 • Par Jean-Baptiste Forray Romain Mazon • dans : France

P. MARAIS/LA GAZETTE

Point de doute pour le président de l’Association des maires de France, l’Etat, « suradministré au niveau central et sous-administré au niveau territorial », n’est pas à la hauteur de la crise. Dans sa ligne de mire : la fermeture des commerces non alimentaires et la gestion du système de santé.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Congrès des maires

Coronavirus

Décentralisation

Economie