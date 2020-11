Comment organiser le temps de travail des agents vulnérables ?

fonction publique

Publié le 18/11/2020 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France, Toute l'actu RH

Le régime s’appliquant aux personnes susceptibles de développer des formes graves d’infection au Covid-19 a été précisé dans une circulaire du 10 novembre. Retour sur un texte attendu par les agents.

La directrice générale de l’administration et de la fonction publique a publié le 10 novembre une circulaire relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents reconnus vulnérables et insiste sur le nécessaire dialogue social avec les organisations syndicales sur la question de ces agents, et la réunion des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Agents vulnérables : les 12 nouveaux critères en vigueur

Objectif

La circulaire fixe les modalités pratiques s’appliquant aux agents considérés vulnérables en vue de faire face à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et à la nécessité de freiner la circulation du virus tout en conciliant impératifs de protection des agents, notamment ceux présentant un risque élevé de développer une forme ...

