Dématérialisation : une enquête pour évaluer les impacts pour les collectivités

Numérique

Publié le 18/11/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actu juridique, France

Dans le cadre du groupe de travail sur les indicateurs du programme Dcant, une enquête en ligne est ouverte jusqu’à fin novembre pour que les collectivités livrent leurs retours d’expériences vis-à-vis de quatre procédures de dématérialisation initiées par l’Etat.

Simplification, accessibilité, économies… Les bénéfices de la dématérialisation se font-ils sentir dans les collectivités ? Mesurer, c’est évaluer : pour en savoir plus, la construction d’indicateurs de pilotage est donc nécessaire.

Pour s’atteler à cette tâche, dans le cadre d’un le groupe de travail sur les indicateurs du programme concerté Etat-collectivités Dcant, un formulaire a été mis en ligne. Créé initialement sur le compte de la Dinum, il a été dupliqué par Déclic, association qui fédère les structures de mutualisation informatique des collectivités.

4 procédures passées au rayon X

Le formulaire doit permettre aux collectivités qui désirent témoigner de partager leur expérience jusqu’au 27 novembre. Il porte pour l’instant sur l’évaluation de 4 procédures :

@ctes, la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ;

Payfip, la mise à disposition des usagers d’un service gratuit de paiement en ligne ;

Totem, la télétransmission des documents budgétaires ;

REU, le répertoire électoral unique (qui ne concerne que les mairies).

Sensibiliser l’Etat pour continuer un développement concerté

L’Etat et les associations concernées recevront une analyse des résultats collectés début décembre. Celle-ci devrait permettre de sensibiliser l’Etat à la nécessité de continuer à miser sur un développement concerté pour réussir la transformation numérique.

Car le programme Dcant devrait connaître prochainement une évolution, dont les contours n’ont pas encore été précisés. Le but est « qu’il soit plus opérationnel, dans le cadre du plan de relance », comme l’avait expliqué à la Gazette la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin, en octobre dernier, sans donner plus de précisions.