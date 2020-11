Elections 2021 : des départements prêts à tester le vote à distance

Accueil

Publié le 18/11/2020 • Par Sylvie Luneau • dans : France

Pixarno/Adobestock

Sur fond de report des élections départementales et régionales pour cause de Covid-19, le débat sur le vote par correspondance et par Internet revient sur le tapis. Au-delà des clivages politiques, des présidents de régions et de départements y sont favorables. Certains sont même volontaires pour le tester dès 2021. L’enjeu : éviter une nouvelle abstention massive.

