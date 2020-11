Contractuels : un pilotage qui demande des moyens

[Dossier] Finance RH (3/5)

Publié le 18/11/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France, Toute l'actu RH

Recruter plus de contractuels suppose de dégager des ressources pour gérer leur recrutement et le déroulement de leur carrière. Un poids financier qu’il reste à préciser.

C’est un constat qu’opère la ­Cour des comptes : « Alors que le recrutement d’agents contractuels est généralement justifié par des nécessités d’ajustement et de flexibilité des emplois publics, dans la pratique, leur gestion se rapproche de celle des titulaires et tend à une rigidification progressive. »

Les régimes des rémunérations ont, en effet, tendance à se rapprocher, avec une attribution de Rifseep (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’exper­tise et de l’enga­gement professionnel) aux contractuels. La gestion des carrières ou l’avancement de salaire tendent aussi à converger.

Une multiplicité de contrats

Pour l’­Association des DRH des grandes collectivités, l’extension des cas de recours aux contractuels implique de déterminer des politiques de ...