[La labo des start-up] Economie circulaire

Des toilettes autonomes et high-tech fabriquent de l’engrais

Publié le 27/11/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : Innovations et Territoires

Ecosec

Les toilettes sèches et séparatives d’Ecosec sont autonomes et, de ce fait, faciles à déplacer et peu coûteuses. Elles permettent de collecter l’urine, qui est recyclée en engrais pour l’agriculture.

