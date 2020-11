Alter’NA, un fonds de garantie qui facilite les prêts aux agriculteurs en transition

Développement économique

Publié le 25/11/2020 • Par Hélène Lerivrain • dans : Innovations et Territoires

La région Nouvelle-Aquitaine a lancé en octobre 2019 un outil financier qui vise à favoriser l’accès au crédit des exploitations agricoles et des entreprises agroalimentaires dans le but de favoriser la transition agroécologique. Il doit générer 230 millions d’euros de prêts.

Chiffres-clés Le fonds de garantie est doté de 36 M€, financés par le Feader (14 M€), le plan « Juncker » (6 M€ ) et la région (16 M€).

En 2016, Jonas Hollaar vient, à 26 ans, de reprendre l’entreprise familiale Tomatec en Lot-et-Garonne. Il entend pérenniser l’exploitation tout en visant un bilan carbone le plus bas possible et envisage, pour cela, d’emprunter 5 millions d’euros. « Je suis allé voir les banques qui m’ont regardé avec de grands yeux. J’ai essuyé trois refus », raconte-t-il. C’est finalement le fonds alter’NA qui lui a permis de construire une écoserre de 8 000 mètres carrés.

Jonas Hollaar est le premier agriculteur à avoir bénéficié de cet instrument financier lancé en octobre 2019 par la région Nouvelle-Aquitaine. L’idée ? Faciliter l’accès au crédit des exploitations agricoles et des entreprises agroalimentaires dans le but de favoriser la transition agroécologique.