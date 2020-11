Numérique éducatif : les collectivités à nouveau oubliées

Ecoles

Publié le 23/11/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Une expérimentation sur le numérique éducatif est menée dans l’Aisne et le Val-d’Oise depuis le 21 septembre. Si, cette fois, la formation des professeurs et des parents volontaires est prévue, la concertation avec les acteurs des territoires n'a pas eu lieu.

En mars, le confinement et le basculement forcé de l’enseignement dans le tout numérique ont révélé l’ampleur de la fracture numérique. Des inégalités d’équipement mais aussi d’usage, qui ont laissé de nombreux élèves aux marges de l’école.

Après avoir boudé le numérique éducatif durant trois ans, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, a lancé tambour battant, le 21 septembre, une expérimentation d’un nouveau genre. Le but est de « tester le déploiement d’équipements numériques, de contenus pédagogiques et de dispositifs de formation des professeurs et des familles ».

« Territoires numériques éducatifs », le démonstrateur national, concerne deux départements : l’Aisne et le Val-d’Oise. Doté de 27,3 millions d’euros financés par le Programme d’investissements d’avenir, il ...

